Te rośliny nie boją się ciepłego grzejnika! Zobacz kwiaty doniczkowe, którym nie zaszkodzi sezon grzewczy

Zimowe problemy z kwiatami doniczkowymi

Kwiaty doniczkowe uprawiane w naszych mieszkaniach to zwykle rośliny pochodzące z tropikalnych rejonów świata, dlatego ich wymagania są dość szczególne. Wysoka temperatura, dużo światła i podwyższona wilgotność podłoża oraz powietrza to dla nich najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. W mieszkaniu trudno jest jednak zapewnić je roślinom w okresie zimowym. Wynika to przede wszystkim z mniejszej ilości światła słonecznego. Ale dużym problemem są także grzejące kaloryfery, które wprawdzie zapewniają ciepło, ale także wysuszają powietrze. Tworzy to trudne warunki dla naszych kwiatów.