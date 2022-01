Te zjawiska astronomiczne w 2022 roku musisz zobaczyć! Sprawdź, kiedy i gdzie warto spojrzeć w nocne niebo Emil Hoff

Wyrównanie (koniunkcja) planet zachodzi wtedy, gdy widoczne z Ziemi ciała niebieskie zdają się układać w jednej linii. W czerwcu 2022 r. będziemy mogli oglądać rzadkie i piękne wyrównanie co najmniej pięciu, a może nawet 6 planet: Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna i Uranu. Niestety, Uran będzie widoczny tylko przy wyjątkowo sprzyjających warunkach: dobrej pogodzie z dala od zanieczyszczenia świetlnego. wscwch / 123rf.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (10 zdjęć)

Gwiazdy, planety, koniunkcje i zaćmienia – nocne niebo w 2022 r. szykuje dla nas wiele niesamowitych pokazów. Warto je zobaczyć w ramach tzw. turystyki astronomicznej. Ten nietypowy rodzaj podróżowania zdobywa w ostatnich latach coraz większą popularność. Chodzi o to, by podróżować do miejsc, z których najlepiej widać niezwykłe zjawiska na nocnym niebie – zaćmienia, koniunkcje, deszcze meteorytów. Sprawdźcie, jakie cuda szykują dla nas gwiazdy w 2022 r. i gdzie będą najlepiej widoczne!