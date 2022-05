Ten sernik jest hitem Internetu. Obłędny przepis na sernik oreo. Smakuje i wygląda rewelacyjnie

Najlepszy przepis na sernik

Sernik to pyszne i popularne ciasto. Można przygotować je na kilka sposobów. Bardzo popularne są serniki pieczone, a także serniki na zimno, z galaretką i owocami. Do przygotowania sernika warto wybrać dobrej jakości twaróg półtłusty i zmielić go samodzielnie w maszynce do mielenia na średnich oczkach. Jeśli jednak nie mamy czasu możemy ułatwić sobie wykonanie ciasta kupując gotowy tzw. sernik z pudełka.

Masę serową zawsze warto doprawić np.:

skórką z cytryny,

skórką z pomarańczy,

wanilią,

zapachem pomarańczowym,

i zapachem śmietanowym.

Polecane przepisy na sernik: