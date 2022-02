Torty artystyczne. To prawdziwe słodkie dzieła sztuki! Mistrz Polski w dekoracji ciast Damian Wiśniewski robi z czekolady cuda

Damian Wiśniewski - artysta i pasjonat

Cukiernik i artysta Damian Wiśniewski, mieszka w Pszczynie, ma 43 lata i może pochwalić się wieloma osiągnięciami o randze światowej. W 2015 roku podczas Expo Sweet zdobył tytuł Mistrza Polski w dekoracji tortów artystycznych. Odniósł sukces na Cake International w Birmingham , gdzie otrzymał dwie złote nominację za figurę samuraja w konkurencji indywidualnej oraz za pracę drużynową w reprezentacji Polski. Brał udział w mistrzostwach świata w cukiernictwie we Włoszech i we Francji. Ponadto może poszczycić się także tytułem dwukrotnego wicemistrza świata w rzeźbie w lodzie.

Na co dzień Damian Wiśniewski jest właścicielem pracowni Creative Pastry Chef, rozpoczyna współpracę z międzynarodową szkołą sztuki kulinarnej Ashanti, prowadzi szkolenia i warsztaty dla młodych ludzi oraz pracuje w cukierni u Janeczki, gdzie tworzy torty na zamówienie np. 3D i grawitacyjne. To w tej cukierni otworzono niedawno Galerię Rzeźb z Czekolady, w której zaprezentowane zostało osiem prac wykonanych przez Damiana Wiśniewskiego.

Skąd pana pasja do cukiernictwa?

Zamiłowanie do cukiernictwa to mój wyuczony zawód, ponieważ ukończyłem szkołę w Katowicach na kierunku Technolog żywienia, specjalność cukiernictwo. Zamiłowanie do artyzmu natomiast towarzyszy mi od dziecka. Pasjonuje mnie tworzenie rzeźb z czekolady, dekorowanie tortów, robienie rzeźb z lodu, a nawet ze szkła i betonu. To i tak nie jest wszystko. Jest jeszcze muzyka, a w wolnych chwilach rzeźbię w drewnie.