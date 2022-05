Tradycyjny chłodnik z botwiny. Jak się gotuje chłodnik z buraczków? Zdradzamy najlepszy przepis Katarzyna Puczyńska

Sezon na botwinę już się rozpoczął. To pyszne, młode buraczki ćwikłowe, które można jeść razem z łodygami. Mamy dla Ciebie niezawodny przepis na tradycyjny chłodnik z botwiny, na kefirze i zsiadłym mleku, z dodatkiem rzodkiewki, świeżego ogórka, dużej ilości koperku i jajkiem ugotowanym na twardo. To prosta do zrobienia zupa, która idealnie sprawdzi się na coraz cieplejsze dni. Zobacz, jak ją przygotować. Wypróbuj nasz przepis.