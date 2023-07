Trwa największa, najsmaczniejsza i najbarwniejsza impreza tego roku!

5 miesięcy w trasie, 16 przystanków oraz jeden, spektakularny finał na PGE Narodowym w Warszawie!!

Jeśli jesteście głodni wrażeń a do tego uwielbiacie dobrze zjeść to ten wyjątkowy, niedzielny obiad jest właśnie dla WAS!

Przed nami jeszcze wiele przystanków:

23 lipca – Chełmno

30 lipca – Sochaczew

6 sierpnia – Zamość

13 sierpnia – Myślenice

20 sierpnia – Opole

27 sierpnia – Kielce

3 września – Iława

30 września – Wielki Finał Festiwalu w Warszawie

Wiadomo, nie tylko chlebem człowiek żyje, dlatego FESTIWAL POLSKA OD KUCHNI obfituje we wspaniałe atrakcje z super nagrodami, które ufundowali sponsorzy wydarzenia m.in. sieć sklepów KAUFLAND, firma ANWIL oraz producent przypraw KUCHAREK.

Krajowa Grupa Spożywcza, właściciel marki Polskie Przetwory a także firma Enea i Lotto przygotowali dla Was wyjątkowe niespodzianki, które nie mogą Was ominąć.