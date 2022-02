Turystyka kulinarna, czyli podróż po Polsce tropami pyszności. Powstaje nowy szlak kulinarny Lubelszczyzny Klaudia Światowiec

Lokalne stowarzyszenia działające na Lubelszczyźnie zapowiedziały powstanie nowego szlaku kulinarnego. Dzięki niemu turyści lepiej poznają smakowitą stronę regionu. Jacek Babicz / Polskapresse / Archiwum Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Polskie szlaki kulinarne to wyjątkowe atrakcje, które pozwalają turystom poznać coś więcej niż tylko zabytki i krajobrazy regionu. Turystyka kulinarna kwitnie w naszym kraju, a dowodem na to są liczne trasy turystyczne, łączące najważniejsze punkty gastronomiczne polskich regionów. Do potentatów na rynku turystyki kulinarnej dołącza Lubelszczyzna. Zaplanowano tu już nowy szlak kulinarny – „Zasmakuj w Tradycji".