Tych rzeczy nie odgrzewaj, bo może to grozić zatruciem pokarmowym. Sprawdź, które produkty najlepiej jeść od razu po ugotowaniu lub na zimno Agata Siemiaszko

Nieprawidłowe przechowywanie, a później ponowne odgrzewanie żywności zwiększa ryzyko zakażenia bakteriami i rozwoju zatrucia pokarmowego. Dowiedz się z kolejnych slajdów, jakich produktów nie powinno się ponownie odgrzewać. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE millann/gettyimages Zobacz galerię (7 zdjęć)

Zatrucie pokarmowe to pojawienie się gwałtownych objawów ze stronu układu pokarmowego po spożyciu skażonej żywności. Szacuje się, że rocznie w Polsce diagnozuje się ok. 30 tys. zatruć pokarmowych. Niewłaściwe przygotowanie oraz nieprawidłowe przechowywanie żywności zwiększa namnażanie się bakterii w produktach spożywczych, co skutkuje pojawieniem się bólu brzucha, biegunek i nudności. Sprawdź, których produktów lepiej nie odgrzewać ponownie, ponieważ może to grozić zakażeniem układu pokarmowego.