Tysiące ukraińskich uczniów w małopolskich szkołach. Wyzwania wspólnej nauki

Uczniowie ukraińscy chodzą do szkół w całym Krakowie. Dla tych, którzy nie znają języka polskiego, tworzone są oddziały przygotowawcze. Jak przekazuje Dariusz Nowak z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Uczniowie zmieniają miejsce zamieszkania, a w związku z tym także i szkoły. Według stanu na czerwiec do podstawówek w Krakowie uczęszczało 4130 dzieci-uchodźców z Ukrainy, a do szkół ponadpodstawowych - 636. W ubiegłym roku w krakowskich szkołach funkcjonowało 98 oddziałów przygotowawczych. Informacje na temat liczby uczniów z Ukrainy w krakowskich szkołach w nowym roku szkolnym będą znane po 30 września - urzędnicy szacują jednak, że będzie to podobna liczba jak w minionym roku szkolnym: ok. 6-7 tysięcy.

W stolicy Małopolski są takie placówki, jak np. Szkoła Podstawowa nr 53, gdzie pośród ok. 750 uczniów jest aż ponad 90 dzieci z Ukrainy. Z kolei np. w X Liceum Ogólnokształcącym od września wraz z polskimi licealistami rozpoczęło naukę ok. 10 młodych uchodźców (X LO ma 770 wszystkich uczniów). Tutaj liczba Ukraińców jeszcze się krystalizuje, m.in. niektórzy jednak decydują się naukę online w ramach ukraińskiego systemu edukacji.