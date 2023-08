Ubezpieczenie assistance. Wakacyjne fakty i mity

Z uwagi na wysokie koszty wycieczek zorganizowanych oraz podróży lotniczych rosnącym powodzeniem cieszą się wyjazdy indywidualne, w tym wykorzystujące własny środek transportu. Bardzo często okazują się one zdecydowanie tańsze i dają lepsze możliwości dopasowania urlopowych oczekiwań. W efekcie wg badań „Wakacyjne plany Polaków 2023” przeprowadzonych przez Ipsos liczba osób samodzielnie organizujących urlopy wyniesie w tym roku ok. 5,2 mln. Równocześnie Barometr Providenta informuje, że 55 proc. urlopowiczów wyjedzie na wakacje samochodem. Powoduje to wzrost zainteresowania samochodowym assistance.

Pomoc pomocy nie równa – uwaga na zakresy!

Głównym zadaniem car assistance jest wsparcie w przypadku negatywnych zdarzeń na drodze. Mogą one dotyczyć jednakowo braku paliwa, uszkodzenia opony, awarii, wypadku, czy konieczności holowania do warsztatu naprawczego. Decydując się na wybór, warto przede wszystkim dokładnie przeanalizować oferowane warianty i wybrać taki, który najlepiej spełni nasze oczekiwania. Unikniemy wówczas niepotrzebnego stresu i problemów, które najpewniej pojawią się, gdy okaże się, że asysta, której właśnie potrzebujemy, akurat nie znajduje się w posiadanym zakresie.

- W najniższym pakiecie assistance zapewni z reguły jedynie wsparcie będące następstwem wypadku drogowego, czy próbę naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia. Bardzo często może okazać się to niewystarczające. Już sama usługa holowania może narazić nas na horrendalne koszty, nie wspominając o konieczności zapłacenia za przymusowy nocleg. Stąd rekomendujemy nie tylko dokładne zapoznanie się z ofertą, ale i wybór jak najszerszego zakresu po to, aby zarówno podczas podróży, jak i ewentualnego negatywnego zdarzenia czuć się komfortowo – stwierdza Justyna Mikołajczyk z CUK Ubezpieczenia.

Dobre assistance, czyli jakie?

Okres obowiązywania plus obszar terytorialny to główne czynniki, które obok kategorii pojazdu wpływają na wysokość składki assistance. Należy w tym miejscu wspomnieć, że polisę możemy wykupić na taki okres, na jaki jest nam ona faktycznie potrzebna. Podróżując np. za granicę, opłaca się też oszacować, jaką trasę mamy do pokonania, aby dostosować do niej limity holowania. Trzeba poza tym mieć na uwadze, że wielu ubezpieczycieli stosuje kryterium wieku w odniesieniu do pojazdu. Stąd właściciele starszych aut powinni dokładnie zapoznać się z OWU, aby mieć pewność, że w przypadku problemów na drodze ich ochrona faktycznie zadziała. Co jeszcze warto uwzględnić w zakresie usług pomocowych?