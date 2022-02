Ukraina nie jest już bezpieczna? MSZ odradza podróże na Ukrainę, zachęca Polaków do powrotu do kraju. „Musicie być gotowi do ewakuacji” Emil Hoff

Polskie MSZ odradza wyjazdy na Ukrainę, a Polakom przebywającym w tym kraju zaleca gotowość do ewakuacji. To kolejny cios dla ukraińskiej turystyki. Na zdjęciu: pomnik Matki Ojczyzny w Kijowie. tykhyi, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Ukraina przestała być uważana za bezpieczne państwo przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polska dołączyła do rosnącego szybko grona krajów, które stanowczo odradzają swoim obywatelom podróże na Ukrainę. MSZ wydało pilny komunikat w związku z realnym zagrożeniem wojną na terytorium naszego wschodniego sąsiada. Kryzys dyplomatyczny przyszedł w momencie, w którym Ukraina stawała się popularnym kierunkiem turystycznym wśród Polaków. Niestety, wycieczki do Kijowa czy Lwowa muszą zostać odłożone aż do rozwiązania konfliktu lub osłabienia napięć.