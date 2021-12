USA: zasady wjazdu, obostrzenia COVID na grudzień 2021. Zakaz lotów z państw Afryki zniesiony Emil Hoff

W grudniu 2021 nadal można latać do USA, ale zasady przeprowadzania testów PCR zaostrzyły się. Wariant omikron spowodował zamknięcie granic Stanów Zjednoczonych dla 8 państw afrykańskich, ale 28 grudnia 2021 zakaz został zniesiony z powodu nieskuteczności. Tomasz Bolt / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Od 8 listopada 2021 turyści z Polski, Europy i innych zakątków świata znów mogą podróżować do USA na określonych zasadach. Informujemy, jakie warunki trzeba spełnić, by móc podróżować po Stanach Zjednoczonych w grudniu 2021. Niestety, wszystko wskazuje na to, że obostrzenia dla turystów w USA mogą się zwiększyć przez wariant omikron koronawirusa, który w ostatnim tygodniu listopada przeraził świat i zamknął granice wielu państw.