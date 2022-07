Używane Renault Talisman (2015 - 2022). Poznaj jego wady i zalety

Renault Talisman ma dość powszechną dla swojego pochodzenia bolączkę – elektryka. Problemy dotykają niemal wszystkiego: od sterowania szybami, przez ekran systemu info-medialnego, po sterownik silnika. Zdarzają się również problemy z akumulatorem, który rozładowuje się bez powodu. Podczas zakupu warto zatem dokładnie sprawdzać wszystkie systemy i dokładnie analizować przeszłość samochodu. Powypadkowa historia i niefachowe naprawy to niemal gwarancja problemów z elektryką.

Egzemplarze z początków produkcji to koszt niespełna 50 000 złotych. Warto jednak pamiętać, aby unikać modeli z automatyczną przekładnią i dużym przebiegiem – to kiepskie połączenie. Za dobrze wyposażony egzemplarz z 2017-2018 roku z silnikiem wysokoprężnym, skromnym przebiegiem i automatem to koszt od 70 000 do nawet 90 000 złotych.