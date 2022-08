Używany Opel Corsa F (2019 - obecnie). Który silnik warto wybrać?

Kupno rocznego lub dwuletniego auta to potencjalnie bardzo dobra inwestycja, bowiem za zdecydowanie niższą cenę, dostajemy niemal nowe auto z niewielkim przebiegiem. Poza tym czas oczekiwania na nowe auto z salonu nierzadko skłania kupujących do poszukiwania świeżego egzemplarza z rynku wtórnego. Czy Opel Corsa F to dobry materiał na używane auto do miasta? Fot. Opel

Kupno rocznego lub dwuletniego auta to potencjalnie bardzo dobra inwestycja, bowiem za zdecydowanie niższą cenę, dostajemy niemal nowe auto z niewielkim przebiegiem. Poza tym czas oczekiwania na nowe auto z salonu nierzadko skłania kupujących do poszukiwania świeżego egzemplarza z rynku wtórnego. Czy Opel Corsa F to dobry materiał na używane auto do miasta?

Używany Opel Corsa F. Nadwozie/wnętrze

Fot. Opel Opel Corsa wciąż obowiązującej, szóstej już generacji to jedno z pierwszych aut tej marki, które mogło pochwalić się naprawdę ciekawą stylistyką. Model z 2019 roku co prawda jeszcze nie posiada lansowanego od niedawna, specyficznego przodu o nazwie Opel Vizor, ale to nie zmienia faktu, że może się podobać. Co prawda Opel Corsa, Peugeot 208 oraz DS3 Crossback to auta bardzo do siebie zbliżone, niemal bliźniacze pod względem technicznym, ale diametralnie różniące się stylistycznie. Corsa jest z tej trójki zdecydowanie najspokojniejsza, co dla wielu odbiorców może być ogromną zaletą. DS 3 Crossback jest mocno awangardowy,

Fot. Opel Również we wnętrzu mamy prawdziwego Opla z nutką stylistycznego szaleństwa. Nie jest tego wiele, raptem szczypta tu i ówdzie, ale właśnie tej odrobiny stylistycznej samowolki brakowało w ofercie niemieckiego producenta, a Corsa VI wtłoczyła do portfolio sporo świeżości. Oczywiście stylistycznie bardzo daleko jest do kosmicznego kokpitu modelu 208, ale nie brakuje tu miłych dla oka elementów i zabiegów. Konsola środkowa skierowana jest w stronę kierowcy, ekran zgrabnie wkomponowano w panel środkowy, dzięki czemu nie wystaje ponad obrys deski rozdzielczej, zegary, mimo iż tradycyjne, narysowano estetycznie. W odmianie GSi Line nie brakuje wyrazistych wstawek i akcentów a to sprawia, że całokształt prezentuje się naprawdę świetnie.

Jak na auto z segmentu B mierzące 4060 mm długości, we wnętrzu wygospodarowano sporo miejsca. Oczywiście rośli pasażerowie z tyłu nie będą mieć wygodnie i dalsza podróż nie wchodzi w grę, ale jeśli tylko się zmieszczą, bez problemu przetrwają krótką przejażdżkę. Pojemność bagażnika w standardowym układzie to 309 litrów, zaś po złożeniu oparć kanapy - 1015 litrów. To o 24 litry więcej w porównaniu do poprzednika. Dla porównania, Peugeot 208 oferuje 311 litrów, a Volkswagen Polo 351 litrów. Renault Clio obecnej generacji z pojemnością 391 litrów bije konkurencje na głowę. Trudno również narzekać na jakość materiałów, która jest na przyzwoitym poziomie. Obecnie oferowane generacje aut z segmentu B niekiedy pozytywnie zaskakują dobranymi materiałami, spasowaniem i rozwiązaniami i trzeba przyznać, że Opel Corsa wypada w tym zestawieniu dość pozytywnie.

Używany Opel Corsa F. Silniki/układ napędowy

Fot. Opel Warto przypomnieć, że Opel Corsa to pierwszy, stworzony od podstaw model niemieckiego producenta po połączeniu z PSA. Oczywiście dowody tej współpracy widać na pierwszy rzut oka, bowiem w ofercie są jednostki napędowe znane m.in. z Peugeota 208. Ba! Nawet elementy wnętrza są tożsame, nie wspominając m.in. o wspólnej płycie podłogowej CMA. Auto jest produkowane w hiszpańskiej fabryce Opla w Saragossie, a w testach Euro NCAP zdobyło 4 gwiazdki. Wracając do silników, podstawą jest jednostka 1.2 o mocy 75 KM z manualną 5-biegową przekładnią. Taki motor wystarczy do miasta, ale jeśli ktoś planuje pokonywać tym autem dłuższe trasy lub woli dynamiczną jazdę, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wersja o mocy 100 KM z 6-biegowym manualem lub 8-biegowym automatem.

Bardzo ciekawie i kusząco prezentuje się model z silnikiem 1.2 o mocy 130 KM, co w tym małym aucie oznacza naprawdę sporo frajdy z jazdy. Należy jednak pamiętać, że ten silnik dostępny jest tylko z automatyczną przekładnią, co niestety podnosiło cenę zakupu i znalezienie takiej opcji w dobrym stanie może być problemem. W ofercie Opla Corsy jest także jednostka wysokoprężna 1.5 o mocy 102 KM z manualną przekładnią 6-biegową, ale nie jest to zbyt popularny wybór i często tego typu wersje trafiały do flot. Jest również propozycja dla tych, którzy marzą o samochodzie elektrycznym – 136-konna Corsa-E z baterią 50 kWh. Niestety auto w tej wersji było (i wciąż jest) dość drogie w zakupie, ale być może uda się trafić wersję poflotową z niewielkim przebiegiem.

Używany Opel Corsa F. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Fot. Opel Opel Corsa szóstej generacji nie cierpi na żadne powtarzające się, popularne przypadłości. To świeże auto i odpowiednia eksploatacja owocuje bezawaryjną i bezproblemową pracą napędu i całej reszty podzespołów. Zdarzają się pojedyncze głosy wskazujące na niewłaściwe spasowanie elementów karoserii lub złe układanie się uszczelek np. między klapą bagażnika i zderzakiem, ale jeśli problem został odpowiednio wcześnie zauważony, zazwyczaj był eliminowany w ramach gwarancji. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, bardzo popularnym wyborem był wariant z silnikiem 1.2 o mocy 100 KM z manualną skrzynią 6-biegową. Jest on oszczędny i wystarczająco dynamiczny do większości zastosowań.

Na rynku wtórnym, przykładowo na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi, znajdziemy zaskakująco dużo ogłoszeń – sporo powyżej 200. Za egzemplarz z pierwszego roku produkcji tj. 2019 z przebiegiem około 30 000 kilometrów, z silnikiem 1.2 o mocy 75 KM trzeba zapłacić niecałe 50 000 złotych. Za 100-konną odmianę GS Line z przebiegiem poniżej 10 000 kilometrów trzeba zapłacić nawet 20 000 złotych więcej.

Podsumowanie