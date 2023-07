W obronie Sanktuarium Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie

Co na to zwolennicy tej inwestycji?

W Gietrzwałdzie odbyła się pielgrzymka mająca na celu ochronę sanktuarium i dziedzictwa narodowego.

Pielgrzymi z całej Polski przybyli do Gietrzwałdu, aby stanąć w obronie sanktuarium i dziedzictwa narodowego. Wielu z nich odpowiedziało na wezwanie Komitetu Obrony Gietrzwałdu i podjęło protest przeciwko inwestycji, która według nich zagraża Tronowi Ich Matki, zamieniając to święte miejsce w profanowane "śmietnisko Lidla". Inicjatorzy pielgrzymki wielokrotnie podkreślali głęboki sens tego symbolicznego starcia. Jest to walka o zachowanie duchowej i kulturowej tożsamości Gietrzwałdu, która od wieków jest miejscem, gdzie Matka Boża objawiała swoją łaskę. Teraz jednak grozi jej niebezpieczeństwo w postaci lawiny odpadów. Jeśli inwestycja zostanie zrealizowana, do Gietrzwałdu przywożone będą odpady z Lidla z całej Polski, a może nawet z zagranicy. Metaforycznie mówiąc, w wioskę wleje się tysiące ton odpadów rocznie.