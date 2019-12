W piątek otwarcie nowego fragmentu zakopianki. Jest kilka "ale"

Zmiany w organizacji ruchu

Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, albowiem nie pojadą w dotychczasowy sposób. Jadąc od Krakowa, w miejscu, gdzie kończy się droga ekspresowa S7 na odcinku Myślenice – Lubień kierowcy nie będą zjeżdżać w dół do DK7 jak do tej pory. Ten zjazd zostanie zamknięty. Pojadą na wprost do lewej jezdni budowanej S7 na odcinku Lubień –Naprawa. Na całym tym odcinku o długości 7,6 km ruch odbywa się tylko po jednej jezdni, w dwóch kierunkach. Obowiązuje zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 70 km/godz. Po dojechaniu do Naprawy trzeba zjechać do drogi powiatowej, która została przebudowana do klasy G, aby mogła przejąć ruch. W trosce o bezpieczeństwo pieszych wybudowano na niej także chodniki. Tą drogą po ok. 500 m dojeżdżamy do DK7 tzw. Starej Zakopianki i omijamy budowę tunelu - tłumaczy GDDKiA.