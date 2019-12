W Sosnowicach budują salę gimnastyczną. Ze szkołą połączy ją tunel

Budowlańcy postawili mury budynku. Na zakończenie wszystkich robót mają czas do sierpnia przyszłego roku., prace ułatwia korzystna pogoda w grudniu.

W tej szkole do tej pory nie było sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. W nowym obiekcie dzieci będą miały do dyspozycji duże boiska do gry. Sala ma mieć powierzchnię 514 metrów kwadratowych.

Znajdzie się w niej miejsce także na łazienki, szatnie, sale szkoleniową i magazyn sprzętu sportowego. Wybudowany będzie specjalny tunel - łącznik, którym po zajęciach będzie można przejść do szkoły. Całość ma być też przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W nowym obiekcie uczniowie będą mieli lekcje wychowania fizycznego, a po zamknięciu szkoły z hali będą mogli korzystać mieszkańcy gminy

mówi Bogusław Antos wójt gminy Brzeźnica.

Budowa sali gimnastycznej kosztuje ponad 2 miliony złotych. Połowę gmina pokryje z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, resztę z własnych pieniędzy.