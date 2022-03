W weekend zmiana czasu na letni 2022. Źle to znosisz? Męczy cię przesilenie wiosenne? Zobacz, co jeść, by dodać sobie sił

Przed nami zmiana czasu z zimowego na letni 2022. Do tego dochodzi przesilenie wiosenne, zwane też przemęczeniem wiosennym. Źle to znosisz? Częściej boli cię głowa, masz wahania nastroju, jesteś osłabiony, senny i rozdrażniony? Podpowiadamy, co warto jeść, by lepiej poradzić sobie z przesileniem wiosennym i zmianą czasu na letni.

Kiedy zmiana czasu z zimowego na letni?

Zaczęła się wiosna, a już w nocy z 26 marca (sobota) na 27 marca (niedziela) nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni 2022. Przestawimy zegarki z godziny 2. na godzinę 3, co oznacza, że będziemy spać o godzinę krócej. Nie wszyscy dobrze znoszą takie zmiany. Wraz z nastaniem dłuższych dni niektórzy z nas czują się znużeni i osłabieni. Częściej boli nas głowa, odczuwamy wahania nastroju i ogólne rozdrażnienie. Z racji, że zostanie „zabrana” godzina snu z trybu zimowego również można odczuwać nadmierną senność. Jak przetrwać przesilenie wiosenne? Sprawdź, co doda ci sił, które zabiera zmiana czasu na letni:

Zmiana czasu i przesilenie wiosenne - jak sobie pomóc?

W tym przejściowym czasie związany ze zmianą pór roku warto sięgać po produkty spożywcze bogate w:

cynk,

magnez,

potas. Do tego zestawu przydadzą się witaminy D, K i C. Dzięki nim powoli się rozbudzimy na przyjście wiosny. Z pomocą nadchodzą kiełki, które można przygotować w domu. Ponadto w sklepach zaczynają się pojawiać szklarniowe nowalijki, które wzmocnią nasz organizm. W marcu i kwietniu warto włączyć do codziennego menu: pestki słonecznika,

suszone owoce,

bakalie,

szczaw,

rzeżucha,

i orzechy. Wiele z nich zawiera cynk i magnez, który wzmacniają układ nerwowy oraz pomogą zwalczyć bóle głowy. W czasie przesilenia wiosennego nie można też zapominać o piciu wody. Odpowiednie nawadnianie pomoże wyeliminować bóle głowy. Średnio przyjmuje się, że w ciągu dnia powinno wypijać się osiem szklanek wody, w tym w zupach i naparach ziołowych.

Przepisy na przesilenie wiosenne

W czasie zmiany pór roku warto włączyć do jadłospisu jak najwięcej świeżych warzyw oraz wspomniane już świeże kiełki rzeżuchy, owsa, sałaty oraz ziół. W kuchni pojawić się może świeży czosnek niedźwiedzi oraz młode rzodkiewki, sałaty i szczypiorek. W czasie przesilenia wiosennego polecamy sięgać po różne odmiany domowego pesto. Pesto świetnie sprawdzi się w czasie przesilenia wiosennego, kiedy bywamy osłabieni i rozdrażnieni Justyna Kajko/AKPA

Pesto z bazylii doda energii

Przepis na pesto bazyliowe Składniki: pęczek świeżej bazylii

100 g nasion słonecznika

50 g orzechów nerkowca

1 ząbek czosnku

50 g startego parmezanu

100 ml oliwy

sól, pieprz Przygotowanie: Umyte i osuszone listki bazylii włożyć do dzbanka blendera, dodać nasiona słonecznika, orzechy i przeciśnięty przez praskę czosnek. Zblendować. Następnie wymieszać dokładnie z parmezanem i oliwą. Przyprawić solą i pieprzem.

Czerwone pesto na przesilenie wiosenne

Przepis na czerwone pesto Składniki: 100 g suszonych pomidorów

2 ząbki czosnku

0,5 pęczka świeżej bazylii

0,5 szklanki migdałów

100 ml oliwy z oliwek Przygotowanie: Zblendować suszone pomidory, czosnek przeciśnięty przez praskę, migdały oraz umytą i osuszoną bazylię. Na koniec dodać oliwę z oliwek i dokładnie wymieszać.

Przepis na wiosenne pesto z cukinią

Składniki: 1 mała cukinia

garść świeżego szpinaku

kilka listków świeżego oregano

50 g sezamu

50 g orzechów włoskich

50 g startego parmezanu

2 ząbki czosnku

pół łyżeczki ostrej papryki

100 ml oliwy z oliwek Przygotowanie: Cukinię pokroić w drobną kostkę, posypać ostrą papryką i podsmażyć 5 minut na patelni. Następnie przełożyć ją do blendera. Dodać szpinak, sezam, orzechy włoskie, parmezan, czosnek przeciśnięty przez praskę. Zblendować, na koniec wymieszać z oliwą.

Zmiana czasu - kto to wymyślił?

Zmiana czasu budzi wiele kontrowersji. Od lat mówi się, że powinna zostać zlikwidowana, bo tylko utrudnia nam życie. W październiku 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że Unia Europejska zaleca krajom członkowskim stosowanie się do obowiązujących przepisów odnośnie do zmiany czasu jeszcze przez najbliższe pięć lat. Wygląda na to, że będziemy zmieniać czas z zimowego na letni i odwrotnie co najmniej do 2026 roku.

Jako pierwszy o potrzebie wprowadzenia czasu letniego wspomniał amerykański polityk Benjamin Franklin w 1784 r. Sam pomysł wprowadzenia zmiany czasu przypisuje się niejakiemu Williamowi Willettowi, Anglikowi z Farnham. W 1907 roku wydał on broszurkę „The Waste of Daylight”. Stwierdził w niej, że przestawienie zegarków o 80 minut w okresie letnim pozwalałoby zaoszczędzić na oświetleniu 2,5 miliona funtów rocznie. Parlamentarzyści go nie posłuchali.

Pomysł wszedł w życie po wybuchu I wojny światowej, 30 kwietnia 1916 roku w Niemczech i Austro-Węgrzech, kiedy to przestawiono zegarki o godzinę do przodu. Wkrótce zmiany czasu wprowadzili również Brytyjczycy i Amerykanie. Obecnie zmiana czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy obowiązuje w 79 krajach świata. Źródło: Główny Urząd Miar Źródło przepisów: przepisy - AKPA Zobacz inne tematy kulinarne ze Strony Kuchni:

