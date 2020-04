Wadowice. Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska. Będą rozdawać maseczki za darmo. Sprawdź gdzie i kiedy

Kalwaria Zebrzydowska Gmina zakupiła ponad 1000 maseczek. Będą rozdawane w piątek (17.04) w godz. od 10:00 do 12:00 przed sklepami w Kalwarii Zebrzydowskiej: m.in. STOP na ul. Targowej oraz BIEDRONKA na ul. Krakowskiej.

Wadowice

Podobną akcję przeprowadzono tu w środę (15.04). W czwartek akcja będzie kontynuowana. Od godz. 10:00, znowu będą rozdawane maseczki pod wadowickimi supermarketami, takimi jak: Galeria Błonie, Galeria Jan, STOP, Carrefour, Biedronka, Lidl, Tesco. Maseczki otrzymują w pierwszej kolejności Ci seniorzy, którzy udają się na zakupy. Za seniora maseczkę może też odebrać córka lub wnuczka.

Maseczki będą też posłane do rad osiedlowych i rad sołeckich, do których także można się po nie zgłosić.

Natomiast dla osób powyżej 60. roku życia, mieszkających w poszczególnych sołectwach gminy Wadowice, maseczki dostarczą do domów strażacy z jednostek OSP.