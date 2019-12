Wadowice, Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska. Gdzie i o której wyspowiadać się przed świętami?

Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia to także czas na modlitwę. W tym okresie wierni liczniej niż zazwyczaj przystępują do spowiedzi. Dlatego też wiele parafii wyznaczyło dni, w których odbędzie się dodatkowo spowiedź a sakramentu udzielać będzie więcej, niż zazwyczaj. kapłanów.

Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, kiedy można się wyspowiadać w Wadowicach. Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowie.

Postarajmy się wykorzystać obecność kapłanów w konfesjonale, żeby nie zostawić spowiedzi na niedzielę, prosimy te informacje przekazywać innym, tak aby wszyscy skorzystali z naszej posługi sakramentalnej w odpowiednim czasie

apelują kapłani.