Wadowice będą mieć dwie nowe ulice. Skorzystają policjanci i pasażerowie

Raport o aktualnej sytuacji w powiecie śremskim - 3.04.2020

W chwili, gdy docierają do nas niepokojące informacje z kraju mówiące o 203 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, my mamy dla was dość optymistyczne wieści. W powiecie śremskim sytuacja wciąż jest stabilna. Spada liczba osób poddanych kwarantannie. Nie ma też nowyc...