Wadowice. Falstart gminnej komunikacji? Zabrakło nawet rozkładów jazdy. Pasażerowie wściekli. Zobaczcie film

Przewozy o charakterze użyteczności publicznej ruszyły w czwartek, 16 stycznia, na trzech trasach, początkowej w Wadowicach, Zawadce, Choczni oraz Jaroszowicach.

Busy jeźdżą teraz na następujących liniach:

Wadowice – Zawadka – Chocznia – Wadowice

Wadowice – Jaroszowice – Wadowice

Wadowice – Zawadka- Wadowice

Tu pojawił się jednak problem. W czwartek byliśmy sprawdzić, jak ten system funkcjonuje pierwszego dnia. Na przystanku spotkaliśmy pasażerów, którzy nie kryli oburzenia.

- Wcześniej był tylko jeden bus a żebym dostała się spod domu do szpitala, na drugi koniec miasta, wystarczyło kilkanaście minut. Dziś objechać trzeba całą gminę i trasa wydłużyła mi się do ponad godziny. Na dodatek trzeba się przesiadać na dworcu autobusowym przy PKP a wcześniej było bez przesiadek. Dla nas, schorowanych emerytów, to duży problem - powiedziała nam jedna z kobiet, która w efekcie zmuszona została, by zrezygnować z jazdy gminnym autobusem. Do domu zawiózł ją samochodem ktoś z rodziny.