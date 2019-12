Wadowice. Koniec darmowej jazdy busem. Od stycznia bilety po 2,5 zł. Zmian jest więcej

Decyzję w tej sprawie podjęli rajcy na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Miejski bus w Wadowicach (jedna linia) zatrzymuje się na 13 przystankach. Na każdym postoju jest tablica z godzinowym rozkładem jazdy. Kursuje po Wadowicach od poniedziałku do soboty, średnio co godzinę. Wozi ludzi na terenie miasta i do Zawadki.

Koszt do tej pory pokrywano całkowicie z gminnego budżetu, pasażerowie nie musieli nic płacić za przejazd.

W przegłosowanej przez radnych uchwale w sprawie zmian znalazły się konkretne informacje o tym, jak ma to wyglądać.

Więcej linii

Będą trzy trasy zamiast jednej. Do rozkładu dojdą linie: Wadowice - Zawadka - Chocznia - Wadowice, a także na trasie Wadowice - Jaroszowice – Wadowice. Pasażerowie zapłacą 2,5 zł od osoby za przejazd. Bilet miesięczny kosztować ma 80 zł.