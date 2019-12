Wadowice na starych zdjęciach. Czy poznajesz te miejsca?

Gorlice. Sztaby WOŚP w Gorlicach i Bieczu pracują pełną parą

Do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został miesiąc. Odbędzie się on w niedzielę 12 stycznia. Tym razem orkiestra zagra, by zbierać środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.