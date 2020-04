Wadowice. Obniżą czynsze i opłaty lokalnym firmom, którym grozi bankructwo z powodu koronawirusa

Urząd Miejski, by pomóc przedsiębiorcom, obniży czynsze za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów, stanowiących własność gminy. Powodem jest negatywny wpływ epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem na kondycję lokalnych firm.

To reakcje włądz miasta na apel Wadowickiej Grupy Biznesowej oraz Wadowickiej Izby Gospodarczej, któe ostrzegały w ub. tygodniu, że pandemia przynieść może wadowickim firmom bankructwo.

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli do Urzędu Miejskiego w Wadowicach deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w związku z stanem epidemii byli zmuszeni do ograniczenia zakresu prowadzonej działalności lub całkowitego jej wstrzymania, mają możliwość złożenia deklaracji, która odzwierciedla ich obecną sytuację.

Pozostali najemcy i dzierżawcy zapłacą gminie tylko 50 procent obowiązującego ich czynszu. Obniżone opłaty będą obowiązywały przez kwiecień i maj. Zostaje wydłużony też termin płatności za wynajem lokalu do 20-tego dnia miesiąca (kwiecień, maj). Przedsiębiorcy nie będą musieli składać formularza „de minimis”, po prostu otrzymają faktury już z obniżonym czynszem.

Zgodnie z umowami łącznie te cztery podmioty płacą do budżetu Gminy miesięcznie 31 762, 58 złotych netto, a teraz w kwietniu i maju zapłacą tylko jeden procent wartości swojego czynszu.

Każdy właściciel nieruchomości, u którego w kwietniu zaistniała sytuacja powodująca zmniejszenie ilości odpadów, powinien do dnia 10 kwietnia złożyć nową deklarację, aby mieć możliwość zmniejszenia opłaty za dany miesiąc i utrzymać taką zmienioną deklarację do momentu, kiedy sytuacja nie powróci do normy.