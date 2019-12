Wadowice. Tak wygląda basen po remoncie. Zobacz, co się zmieniło [ZDJĘCIA]

Obiekt znajduje się przy ul. Bałysa w Wadowicach. Korzystać z niego można od czwartku, 26 grudnia.

Koszt modernizacji krytej pływalni miejskiej Delfin w Wadowicach to, jak poinformował burmistrz Bartosz Kaliński, to blisko 200 tysięcy złotych. Co zrobiono za te pieniądze?

Wymieniliśmy posadzkę, wymalowaliśmy ściany, zakupiliśmy także nowoczesne urządzenia do utrzymania czystości i prawidłowego funkcjonowania basenu, m.in. dozownik podchlorynu wapnia, jednostkę sterującą, moduł przepływowy, wymiennik ciepła oraz dwie pompy filtracyjne

wylicza burmistrz Wadowic.