Wadowice. Uwaga kierowcy! Remont ulicy Lwowskiej - nowe objazdy [ZOBACZ MAPKĘ]

Kto to robi i za ile?

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG – BUD, które na całkowite zakończenie zadania ma czas do 30 listopada 2021 roku. Koszt wszystkich prac to ponad 14 milionów złotych, z czego blisko 6,2 miliona złotych to dofinansowanie, które Gmina Wadowice otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych. To największa dotacja FDS spośród wszystkich gmin w Małopolsce.