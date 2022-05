Wakacje 2022 jednak nieodwołane. Ceny rosną, inflacja szaleje, ale turyści się nie boją. Jak kryzys wpływa na wakacyjne plany Polaków?

Wzrost cen wakacji 2022 to smutna rzeczywistość

Wakacje w dobie kryzysu. Turyści nie chcą kolejnego roku bez wyjazdów

Wyniki rezerwacji pokoi z początku maja 2022, zdaniem analityków firmy Sun&Snow, pozawalają na ostrożny optymizm w stosunku do zbliżającego się letniego sezonu – wbrew obawom wielu przedstawicieli branży turystycznej.

Wszystko wskazuje na to, że polscy turyści nie boją się wojny ani nawrotu pandemii koronawirusa i coraz chętniej przyjeżdżają na weekendy, urlopy i city breaki do miast, zwłaszcza Krakowa i Trójmiasta.

Wakacje i urlopy Polaków w 2022 r. Widać już dwa trendy

Majówka 2022 dobrze wróży na sezon wakacyjny

- Cały czas wyraźnie widzimy wśród turystów silną potrzebę wypoczynku i oderwania się od codzienności – mówi Marcin Dumania, prezes Sun&Snow. – Jednak prognoza pogody na tegoroczną majówkę nie zachęcała do dalekich wycieczek. Pierwszy weekend maja nie spełnił więc całkowicie oczekiwań właścicieli apartamentów, ale i turyści mieli chyba pewien niedosyt.

Ostatecznie jednak wynik majówkowych rezerwacji okazał się całkiem imponujący, choć nie wszędzie turyści dopisali w podobnym stopniu.

- Ostatecznie wyniki majówki były nieznacznie niższe od sezonu 2019 – tłumaczy Dumania. – Zapewne przez pogodę spadki rezerwacji dotknęły przede wszystkim kurorty nadmorskie. Jednak samo Trójmiasto oraz Kraków osiągnęły dawno nie notowane poziomy turystycznych rezerwacji.

W porównaniu do majówki 2019, tegoroczne obłożenie w kurortach nadmorskich było o 11% niższe, a górskich – o 6%. Jednak obłożenie w Gdańsku wyniosło aż 95% wszystkich miejsc, a w Krakowie 85%. To wskazuje na powrót turystów, zwłaszcza do miast z rozbudowaną ofertą atrakcji.