Wakacje na Atlantydzie. Malediwy i inne rajskie wyspy toną w wodach oceanów. Ile czasu zostało mieszkańcom i turystom?

Ostatnia szansa na rajskie wakacje? Wyspy zagrożone przez globalne ocieplenie

Ucieczka z raju

Podnoszenie się poziomu wody w oceanach ma katastrofalny wpływ na tropikalne wyspy na Oceanie Spokojnym i Indyjskim. To najczęściej koralowe atole, wznoszące się bardzo niewiele ponad poziom morza. Malediwy – jedna z najpopularniejszych turystycznych destynacji – to najniżej położone państwo świata, którego „najwyższy szczyt” wznosi się na metr ponad ocean.

Wakacje z terminem przydatności. Jak szybko toną rajskie wyspy?

Naukowcy nie zgadzają się co do tego, w jakim właściwie tempie podnosi się poziom wód w morzach i oceanach świata. Według większości wyliczeń, poziom wody wzrasta o mniej więcej 3,5 mm na rok. Oznacza to, że za ok. 140 lat woda podniesie się o pół metra, zalewając plaże i większość powierzchni Malediwów, a za 570 lat rajskie wyspy Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego całkowicie zatoną.

Sucha geologia to jednak nie wszystko. Mieszkańcy zagrożonych zatonięciem wysp alarmują, że ich środowisko życia zmienia się o wiele prędzej i nie trzeba zalania całego wybrzeże, by wyspy takie jak Malediwy czy Kiribati stały się niezdatne do życia. Naukowcy oceniają, że 70% ziemi uprawnej i mieszkalnej na Malediwach może zostać zalana już ok. 2050 r. Na wyspach Polinezji Francuskiej szacuje się, że mniej więcej do końca stulecia całe terytorium wspólnoty zniknie w oceanie.