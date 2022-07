Wakacje na Malediwach. Rajskie wyspy toną w wodach oceanów. Ile czasu zostało mieszkańcom i turystom? Emil Hoff

Jeśli marzycie o wakacjach w prawdziwym raju, na tropikalnej wyspie z dala od cywilizacji, o nurkowaniu w czystej wodzie wśród rafy koralowej i piciu drinków ze skorupy kokosa, nie powinniście zwlekać z realizacją planów. Archipelagi Oceanu Spokojnego i Indyjskiego są zagrożone zalaniem przez stale podnoszącą się wodę. Zagrożone są nie tylko Malediwy czy Seszele. Ile jeszcze czasu mają turyści, by odwiedzić rajskie wyspy, nim znikną z mapy? Poznajcie 11 współczesnych Atlantyd, czyli wysp i archipelagów, które niebawem mogą zatonąć. SimonDannhauer, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Wakacje na rajskiej wyspie to spełnienie marzeń wielu Polek i Polaków. Relaks na białym piasku, pod lazurowym niebem, nad czystą wodą, w której bujnie rozwija się rafa koralowa. Do tego szum palmowych liści, drinki w skorupie kokosa, pyszna kuchnia i ciekawa kultura ludów pacyficznych wysp. Te marzenia można spełnić, lecąc np. na Malediwy. Ale jak długo tropikalne wyspy utrzymają się na powierzchni wody, której poziom ciągle się podnosi? Ile czasu zostało turystom, by odwiedzić Malediwy i inne rajskie wyspy, zanim zatoną w wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego? Przygotowaliśmy dla was listę 11 współczesnych Atlantyd – atrakcyjnych turystycznie wysp, które mogą niebawem zniknąć z powierzchni Ziemi.