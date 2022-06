Wakacje z nostalgią. Jak wyglądały plaże i plażowanie za młodych lat naszych rodziców i dziadków? Co się zmieniło? 30 archiwalnych zdjęć Emil Hoff

Wakacje na plaży dawniej i dziś. 30 archiwalnych zdjęć ukazuje, jak dawniej spędzano czas na plażach w całej Polsce. Jak wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie, jakie mieli rozrywki? Co się zmieniło, a co w plażowaniu pozostaje niezmienne od dziesiątków lat? Zapraszamy do galerii fascynujących fotografii. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-C-664-7

Wakacje w tej czy innej formie stale zyskują na popularności już od niemal 200 lat. Wakacje szkolne, urlopy wypoczynkowe, ferie letnie – to czas plażowego szaleństwa. Jak dawniej wyglądały wakacje na plaży, jak spędzali czas nad wodą nasi rodzice i dziadkowie? Jak się bawili, gdzie się kąpali? Co w plażowaniu Polaków zmieniło się od czasów przedwojennych, a co pozostało bez zmian? Zapraszamy do galerii 30 fascynujących archiwalnych zdjęć, ukazujących, jak plażowano przed laty.