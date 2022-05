Warszawa ma nową trasę spacerową. Można zwiedzać miasto śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Oto 9 miejsc związanych z genialną uczoną

Warszawa obchodzi urodziny wielkiej Polki

Maria Skłodowska-Curie: warszawianka, którą zna cały świat

W tym budynku urodziła się i spędziła pierwsze lata życia genialna uczona. Dziś działa tu biograficzne muzeum jej imienia. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 PL. Adrian Grycuk, wikimedia.org, CC BY-SA 3.0 PL

Maria Skłodowska-Curie to obok Chopina prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna postać związana z dziejami Warszawy. Przyszła noblistka urodziła się i wychowała w Warszawie, a choć studia odbyła na Sorbonie i większość swej kariery naukowej zrealizowała we Francji, nigdy nie zapomniała o ojczyźnie, także lokalnej. Korzystając z możliwości, jakie dawała jej międzynarodowa naukowa sława, pomagała koleżankom i kolegom naukowcom, pracującym w Warszawie. W 1929 r. odkrywczyni radu przekazała do warszawskiego Instytutu Radowego (dziś to Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie) bezcenną próbkę tego pierwiastka.