Warszawa na wiosnę. Najlepsze miejsca na wiosenny spacer po lesie w okolicach stolicy. Trasy na relaks, wyciszenie i rodzinną wycieczkę

Warszawa wita wiosnę. Gdzie cieszyć się przyrodą w mieście i pod miastem?

W Warszawie wiele jest rozległych parków, a nawet rezerwatów przyrody, tak pięknych i bujnych, że podczas spaceru można zupełnie zapomnieć o tym, że jest się w stolicy i całkowicie zatopić w otaczającej naturze. A przecież właśnie o to chodzi, gdy udajemy się do lasu – wkraczamy w inny świat, prostszy i spokojniejszy, gdzie możemy oddychać pełną piersią i patrzeć w dal.

Przegląd lasów w Warszawie i pod Warszawą na wiosenny spacer

Bez względu na to, czy mieszkacie w Warszawie od dawna, czy dopiero przyjechaliście, jeśli wiosna zastała Was w stolicy, na pewno macie ochotę, by wyrwać się z miasta gdzieś na łono natury, do drzew, kwiatów, świeżego powietrza, szumiącej wody i śpiewających ptaków.