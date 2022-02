Weekend pod Warszawą śladem zamków książąt mazowieckich. Gdzie wznoszą się te wspaniałe zabytki, jakie historie mają do opowiedzenia? Patrycja Seklecka

Weekend pod Warszawą we wspaniałym zamku? Nic prostszego! Nie trzeba jechać aż do Malborka, by podziwiać średniowieczną architekturę obronną. Co, oprócz przynależności do tego samego województwa, mają wspólnego Płock, Warszawa, Liw czy Ciechanów? Zamki książąt mazowieckich właśnie! Na mapie woj. mazowieckiego zachowało się kilka obiektów, które swoją historią zainteresowałyby nawet najbardziej opornych. Gdzie je znaleźć, co warto zobaczyć? Zobaczcie, co na Mazowszu pozostawili po sobie potomkowie Konrada I mazowieckiego.