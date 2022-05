Weekend w parku narodowym. Najciekawsze atrakcje polskich parków narodowych w sam raz na krajoznawczą wycieczkę Patrycja Seklecka

Polskie parki narodowe skrywają wiele atrakcji. Można w nich znaleźć prawdziwe cuda natury. Warto zaplanować weekendową wycieczkę dla jednego z nich, by nacieszyć się kontaktem z przyrodą. Przedstawiamy najciekawsze atrakcje polskich parków narodowych. Na zdjęciu: Babiogórski Park Narodowy. Wojciech Matusik / Polska Press Zobacz galerię (8 zdjęć)

Park narodowy to nie nudne muzeum ani zakurzony skansen, lecz skarbiec pełen cudów natury. Sezon wiosenno-letni to czas, kiedy każdy z nas ma ochotę na kontakt z przyrodą skąpaną w blasku słońca. Relaksujące spacery, wycieczki rowerowe wśród drzew i spokój... Wszystko to znajdziecie w kilkudziesięciu miejscach na mapie naszego kraju - parkach narodowych! Weekend to dobry czas, by poznać polskie parki narodowe i wyruszyć na krajoznawczą wycieczkę. Z czego słyną poszczególne parki, jakie atrakcje dla turystów skrywają?