Weekend w pociągu retro. Nietypowa atrakcja to świetny sposób na zwiedzanie. Gdzie skorzystać z przejażdżki? Oferty, cennik i rozkład jazdy Patrycja Seklecka

Pociąg retro to jedna z najbardziej niezwykłych atrakcji i świetny sposób na zwiedzanie. Gdzie skorzystać z przejażdżki? W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje: cennik, rozkład jazdy. Polska Press Grupa / Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Wiosenny lub letni weekend to wspaniała okazja, by wybrać się na wycieczkę krajoznawczą - i to nie byle jaką! Zabytkowe pociągi, którymi podróżowano kilkadziesiąt lat temu, czekają na turystów, by zabrać ich w podróż po najbardziej malowniczych zakątkach Polski. Pociąg retro to niezwykła atrakcja i świetny sposób na weekendowe zwiedzanie. Gdzie skorzystać z przejażdżki? W tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje o pociągach retro w Polsce, a także cennik i rozkład jazdy.