WHO do społeczności międzynarodowej: „Znieście zakazy podróżowania, one nic nie dają w walce z COVID-19”

Eksperci WHO twierdzą, że zakazy podróży międzynarodowych nic nie wnoszą do walki z pandemią COVID-19, środki walki z koronawirusem nie powinny obciążać finansowo podróżnych, a szczepienie nie może być jedynym warunkiem wjazdu do kraju.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała najnowszą wersję swoich zaleceń dla państw członkowskich ONZ w sprawach walki z pandemią COVID-19. Eksperci twierdzą, że stosowanie nadzwyczajnych obostrzeń i ograniczeń dla podróżnych, takich jak zakaz podróżowania do lub z określonych państw, jest nieskuteczne i tylko przyczynia się do pogłębienia ekonomicznego kryzysu.

WHO pomaga walczyć z pandemią COVID-19

WHO opublikowała zalecenia, sformułowane na dziesiątym posiedzeniu Komisji Kryzysowej dotyczącym Międzynarodowych Regulacji Kwestii Zdrowia (International Health Regulations, IHR). Komisja Kryzysowa WHO spotyka się regularnie, by oceniać stan pandemii COVID-19 i zalecać państwom członkowskim ONZ najskuteczniejsze kroki, mające doprowadzić do wygaszenia globalnego kryzysu zdrowia. Najnowsze posiedzenie Komisji Kryzysowej, już dziesiąte poświęcone kwestiom zdrowia w czasach pandemii koronawirusa, zakończyło się w czwartek 13 stycznia 2022, a oficjalne zalecenie ekspertów WHO ujrzały światło dzienne w środę 19 stycznia. Tym razem Komisja Kryzysowa ogłosiła 11 Tymczasowych Zaleceń dla państwo członkowskich ONZ, z których tylko jedno jest nowe, a wszystkie pozostałe uległy modyfikacjom od poprzedniego spotkania ekspertów.

WHO: trzeba skończyć z zakazywaniem podróży przez COVID-19

Dla podróżników i branży turystycznej całego świata szczególnie ważne są punkty 6 i 7 Tymczasowych Zaleceń ze stycznia 2022.

Punkt 6 brzmi:

Należy zlikwidować lub złagodzić zakazy międzynarodowego ruchu pasażerskiego, ponieważ nie pomagają one w zwalczaniu pandemii, za to przyczyniają się do pogarszania sytuacji ekonomicznej i społecznej obywateli państw członkowskich ONZ. W dalszej części tekstu eksperci WHO wskazują, że: Kompletne fiasko ograniczeń podróży, wprowadzonych w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się wariantu omikron koronawirusa, najlepiej dowodzi, że tego rodzaju środki są nieskuteczne. Stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak noszenie masek, testowanie, izolowanie chorych, wymóg szczepień itp. powinny być wprowadzane w oparciu o staranną ocenę ryzyka. Nie powinny też stanowić obciążenia finansowego dla podróżnych. Eksperci WHO krytykują więc nie tylko całkowite zakazywanie podróży do i z państw dotkniętych szczególnie przez wariant omikron (dotyczy to głównie państw afrykańskich), ale też dość powszechny ostatnio obyczaj nakładania na podróżnych, nawet w pełni zaszczepionych, obowiązku poddawania się testom PCR lub antygenowym na koronawirusa na własny koszt.

Eksperci WHO: zaszczepienie przeciw COVID-19 nie może być jedynym wyjściem

Punkt 7 Tymczasowych Zaleceń brzmi z kolei tak:

Nie należy uznawać dowodu zaszczepienia przeciw COVID-19 za jedyny dokument uprawniający do przekroczenia granicy kraju. Takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe ze względu na różny stopień dostępności szczepionek przeciw koronawirusowi w rożnych krajach. Coraz więcej słyszymy o państwach, do których wjechać można tylko po okazaniu dowodu zaszczepienia przeciw COVID, a nie brakuje też takich, którym nawet szczepienie nie wystarcza i domagają się także testów i/lub dawek przypominających szczepionki. WHO wskazuje, że takie rozwiązania są w oczywisty sposób niesprawiedliwe, bo nadal w wielu krajach należących do ONZ dostęp do szczepień jest utrudniony nie z winy obywateli.

Czy zalecenia WHO znajdą odzew? Wiele krajów już luzuje obostrzenia COVID

Miejmy nadzieję, że rządy wezmą sobie do serca zalecenia ekspertów WHO. Już od jakiegoś czasu widać zmianę w podejściu do podróżowania w dobie pandemii COVID-19. W ostatnich dniach Unia Europejska i USA oficjalnie zniosły zakaz podróżowania do i z państw afrykańskich, które uznano za ognisko zachorowań na wariant omikron koronawirusa.

Widzimy także trend luzowania obostrzeń dla turystów w krajach Europy i świata. Pewne udogodnienia wprowadziły niedawno Słowacja, Szwajcaria, Cypr i Finlandia, także Tajlandia ogłosiła powrót do programu pozwalającego turystom zwiedzać bez kwarantanny. Aby być na bieżąco z zasadami wjazdu do poszczególnych krajów europejskich, zajrzyj do poniższego tekstu:

Zasady wjazdu do pozostałych państw świata podajemy w poniższym artykule:

