Wideorejestratory. Mio MiVue E60 - nowa tylna kamera od Mio

Kamera Mio MiVue E60 jest wyposażona w sensor firmy Sony i technologię STARVIS CMOS, który ma oferować doskonałą jasność obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki technologii HDR oraz rozdzielczości 1440p 2.5K przy 30 klatkach na sekundę, nagranie może być pełne detali, w tym lepsza może być czytelność tablic rejestracyjnych. Rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 145 stopni oraz przysłona F1.8 zapewniają dobry zasięg obserwacji. Dzięki zaawansowanej technologii Mio Night Vision Pro, kamera MiVue E60 gwarantuje płynny obraz w doskonałej jakości. Przysłona kamery wynosi F1.8, co umożliwia ekspozycję dużej ilości światła na matrycę, co z kolei przekłada się na lepszą jakość obrazu, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.

8 metrów bez zakłóceń

Kluczowe ostrzeżenia

Mio MiVue E60 jest wyposażona w system RCW (Rear Collision Warning), który ostrzega przed kolizją wsteczną. System ten monitoruje obszar z tyłu samochodu, analizując odległość i prędkość obiektów znajdujących się w strefie zagrożenia. Jeśli wykryje, że istnieje potencjalne ryzyko kolizji, generuje ostrzeżenie. Daje to kierowcy czas na zareagowanie i podjęcie odpowiednich działań, takich jak zatrzymanie się, zwolnienie lub zmiana toru jazdy w celu uniknięcia kolizji. Dzięki działaniu systemu RCW kierowcy mogą być świadomi potencjalnych zagrożeń z tyłu pojazdu i podejmować odpowiednie działania, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.