Wiedźmin w prawdziwym życiu? Witcher School, czyli polski larp dla fanów Wiedźmina, Sapkowskiego i fantasy

Larp (także L.A.R.P. lub LARP, ang. Live Action Role-Playing, dosł. Odgrywanie Ról na Żywo) to połączenie teatru, treningu, gry miejskiej, zabawy i zlotu fanów. Larpy wiedźmińskie to prawdziwe widowisko: fani Wiedźmina (z dowolnego medium), ale też osoby dopiero zaczynające przygodę z fantasy, zjeżdżają się, przebierają w stroje jak żywcem wyjęte z gier CD Projekt RED, biorą w ręce repliki mieczy, i na kilka dni stają się odgrywanymi przez siebie postaciami.

Witcher School – największy wiedźmiński larp w Polsce

Każdy uczestnik larpa (gracz) to aktor, którego zadaniem jest wierne odgrywanie stworzonej przez siebie postaci. Każda postać spotyka inne, z których część to gracze, a część to organizatorzy larpa, bohaterowie postronni, zajmujący się prowadzeniem pozostałych uczestników gry i dbaniem o to, by iluzja świata fantasy była jak najbardziej kompletna. Każdy gracz larpa przeżywa swoje przygody, ale jego losy są także częścią większej całości – historii opowiadanej w kawałkach (epizodach) przez organizatorów na przestrzeni wielu larpów.