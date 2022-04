Wielki bałagan czyli ekspresowy przepis na Eton Mess. Pyszny deser z truskawkami, który zrobisz w mgnieniu oka Katarzyna Puczyńska

Eton Mess to znany angielski deser z truskawkami, którego nazwa oznacza „bałagan w Eton”. To pyszny, lekki deser, który sprawdzi się idealnie na majówkę. Jego wykonanie jest bardzo proste i szybkie. Wystarczy wymieszać truskawki z odrobiną octu balsamicznego, do tego krem z serkiem mascarpone oraz pokruszone beziki i ułożyć wszystko niedbale w pucharku lub miseczce. Smakuje rewelacyjnie! Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na deser z truskawkami Eton Mess.