Wielki Finał XXIV edycji Pucharu Tymbarku - przeżyjmy to jeszcze raz [ZDJĘCIA]

Sensacja z wielkopolskiego Sierakowa i finał dwunastolatów po karnych

Selekcjoner Probierz do uczestników Pucharu Tymbarku: Kadra na Was czeka

Dla triumfatorów rozgrywek to jeszcze nie koniec emocji. Choć już możliwość zagrania na stadionie PGE Narodowym była dla finalistów wielkim przeżyciem, to wciąż czeka ich mnóstwo piłkarskich wrażeń. W ramach nagrody głównej ponownie pojawią się w październiku w Warszawie, by wspólnie obejrzeć mecz reprezentacji Polski z Portugalią w Lidze Narodów. Wcześniej czeka ich jeszcze spotkanie ze swoimi idolami z reprezentacji Polski selekcjonera Michała Probierza .

- Obserwowanie młodych talentów jest czymś pięknym. Sam prowadziłem drużyny młodzieżowe i wiem, jak tego typu rozgrywki są dla nich ważne. Na turnieju jestem po raz kolejny i kolejny raz widzę, jak dzieci przeżywają spotkania. Z tego też względu gratuluję zawodniczkom i zawodnikom udziału w finale, ponieważ to uczestnictwo jest już najważniejsze. Jak patrzymy z perspektywy lat, to 14 zawodników, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze na Euro, grało w Pucharze Tymbarku

Sędzia Marciniak: Puchar Tymbarku to najczystszy, szczery futbol

Ponad 11,5 tysiąca meczów Pucharu Tymbarku na szkolnych orlikach

Do udziału w XXIV edycji Pucharu Tymbarku zgłosiło się 11 200 drużyn. Od marca zespoły w całym kraju rywalizowały o awans do kolejnego etapu. Często mecze te rozgrywane były na szkolnych orlikach. Łącznie na orlikach w tegorocznej edycji rozegrano ponad 11,5 tysiąca meczów, w których udział wzięło ponad 3 tysiące zespołów, liczących niemal 30 tysięcy piłkarek i piłkarzy. Aż 61% drużyn, które przyjechały do Warszawy, przygotowywało się na szkolnych orlikach do walki o grę na największym w Polsce stadionie, PGE Narodowym.