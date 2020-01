Wielki śmietnik i wstyd w centrum Wadowic. Kto posprząta ten chlew? Urzędnicy bezradni (ZDJĘCIA)

Na zielonych terenach, znajdujących się wokół przejścia z wadowickiego rynku do dworca autobusowego i kolejowego, z którego codziennie korzysta wielu mieszkańców i turystów, pełno jest butelek po alkoholu, petów i prezerwatyw.

Góra śmieci systematycznie rośnie, lokalni amatorzy tanich trunków i innych uciech, urządzają tu siebie niemal codziennie dzikie imprezy i jak, widać na zrobionych w czwartek zdjęciach, raczej nigdy po sobie nie sprzątają. Najwyraźniej czują się bezkarni.

Ktoś z okolicznych mieszkańców w końcu nie wytrzymał i na jednym z drzew powiesił kartkę o takiej treści:

Poproszono też nas o interwencję w tej sprawie.

To wstyd dla miasta! Przechodzą tu dzieci idące do szkoły, starsi ludzie i bardzo często zagraniczni turyści i widzą taki syf! Nie interesują się tym zupełnie ani służby komunalne ani nawet straż miejska, która powinna karać za śmiecienie lub picie alkoholu w publicznych miejscach. Przecież tu menele robią sobie imprezy non stop a jak raz zwróciłem im uwagę to mnie chcieli pobić. Straży miejskiej tu nie widziałem nigdy, policji też