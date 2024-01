Wiemy, które miasta zwyciężyły w wojewódzkim etapie plebiscytu "Świeć się z Energą". Przed nami rywalizacja w wielkim finale!

Konkurs Miast

Nagrody dla miast Istotą corocznego plebiscytu jest pomaganie, dlatego warto zmobilizować najbliższych, znajomych i sąsiadów - wspólnie macie większe szanse na zwycięstwo. Każde miasto, które wygrało w etapie wojewódzkim i przeszło do finału, otrzyma nagrody:

Konkurs Fotograficzny

Od 14 grudnia 2023 r. od godz. 12.00 do 30 stycznia 2024 r. do godz. 12.00 trwa - prowadzone w jednym etapie - głosowanie w Konkursie Fotograficznym. Chcemy nagrodzić także autorów najpiękniejszych świątecznych zdjęć, którzy zdołali uchwycić w kadrze atmosferę świąt - w domach, na ulicach miast, podczas bożonarodzeniowych jarmarków i noworocznych spotkań. Do wyboru jest pięć kategorii tematycznych:

moje miasto

mój dom

moi bliscy

moja iluminacja

moja ulubiona szopka

Jeszcze do 28 stycznia do godz. 12 można zgłaszać zdjęcia. Wyniki głosowania Czytelników ogłosimy tuż po zakończeniu, natomiast ogłoszenie laureatów nagród przyznawanych przez kapitułę odbędzie do dnia 31 stycznia.