Władca Pierścieni - nowa gra od twórców trylogii filmowej będzie „odmienna" niż dotychczasowe. Udział zapowiedziało też Take-Two

W ostatnich dniach sporo jest przykładów przenikania się popularnych mediów. Przykładowo, tylko dziś pisaliśmy o swoistym połączeniu serialu Gra o Tron od HBO, z popularną grą Skyrim. Z kolei opisywany tu przypadek dotyczy powstania gry na bazie uniwersum Władcy Pierścieni, czyli znakomitego dzieła J.R.R. Tolkiena, które zostało swego czasu zekranizowane przez Petera Jacksona. Choć nie będzie to pierwsza tego typu produkcja, to ma być ponoć „odmienna", niż wszystkie dotychczasowe gry w tym uniwersum, a do tego odpowiadają za nią współtwórcy kinowej trylogii.