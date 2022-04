Wnioski o dofinansowanie żłobka, czyli 400 zł na dziecko. Jak otrzymać tzw. żłobkowe, jeśli nie masz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

400 zł na dziecko. Kto otrzyma dofinansowanie żłobka, klubu dziennego lub opiekuna?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, które rodziny z małymi dziećmi otrzymują od 1 stycznia 2022 roku. Jest to 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Może być ono wypłacane w wysokości 500 zł (przez dwa lata) lub 1000 zł (przez rok). Rodzice, którzy nie spełniają warunków, aby otrzymać Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, mogą z kolei zyskać dofinansowanie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna.