Wpadka młodych mieszkańców Mucharza. Staną przed sądem za posiadanie narkotyków

Kilka dni temu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej wytypowany pojazd na jednej z ulic w Wadowicach. Nie był to przypadek.

Już wcześniej policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach ustalili, że osoby poruszające się volkswagenem mogą być w posiadaniu środków odurzających bądź zajmować się ich sprzedażą.

Samochodem podróżowało trzech mężczyzn, mieszkańcó gminy Mucharz, w wieku 18, 19 i 20 lat, z których dwóch posiadało przy sobie amfetaminę i marihuanę.

Cała trójka trafiła do wadowickiej jednostki, gdzie 18 i 20-latkowi przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających, do których się przyznali. Trzeci z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka i po zakończonych czynnościach zwolniony do domu. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za ten czyn przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat.