Wrocław z dzieckiem. Najlepsze atrakcje dla dzieci w stolicy Dolnego Śląska. Podpowiadamy, co zobaczyć i zwiedzić na rodzinnej wycieczce

Dzieci lubią zwierzęta, zwłaszcza puchate, które można głaskać. Na wycieczce po Wrocławiu można jednak pokazać dzieciom także niezwykłe, egzotyczne zwierzaki, i to z bliska. Wystarczy wybrać się do Wrocławskiego Zoo. Tamtejsze Afrykarium cieszy się wielką popularnością. To kompleks akwariów, zagród i terrariów, podzielony na 6 ekosystemów, w całości poświęcony faunie i florze Afryki. Można tu zobaczyć z bliska hipopotamy, krokodyla, antylopy, mrówniki. W części dla fauny podwodnej mieszkają m.in. rekiny, manaty, pingwiny i niezwykłe, kolorowe rybki – są ich całe setki! Jest też rekonstrukcja rafy koralowej z Morza Czerwonego. Dzieciom na pewno spodobają się także piękne, kolorowe owady w Motylarni, hałaśliwe i rozbrykane naczelne w Małpiarni, a w części poświęconej gadom można zobaczyć także niesamowita „Smoki z Indonezji”, czyli warany z wyspy Komodo. Bilet do Wrocławskiego Zoo, obejmujący także Afrykarium, kosztuje 55 zł, ulgowy 45 zł, rodzinny (2+3) 170 zł. Jeśli wolicie ptaki, możecie wybrać się z dziećmi do wrocławskiej Papugarni. Tu można nawet dotykać kolorowych ptaków. Ważne, by na wizytę założyć coś z długim rękawem, bo szpony papug mogą zostawić ślady na odkrytej skórze. Niestety, od lutego 2021 Papugarnia pozostaje zamknięta do odwołania, ale liczymy, że niedługo znowu zacznie przyjmować gości. Na zdjęciu: testowe otwarcie Afrykarium, 2014.

Paweł Relikowski / Polska Press