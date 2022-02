Wycieczka sposobem na stres. Gdzie się wybrać, by ukoić nerwy, naładować akumulatory i naprawdę się zrelaksować?

Żyjemy w świecie, który staje się coraz bardziej stresujący. Napięte nerwy uprzykrzają nam życie. Nie musimy jednak być niewolnikami stresu. Wycieczka pod miasto to najlepszy sposób, by uspokoić nerwy, wyciszyć się i zrelaksować. Jak to działa i gdzie się wybrać, by rzeczywiście odpocząć? Przedstawiamy pomysły na relaksujące wycieczki, które pomogą zwalczyć codzienny stres.

Stres może i pomaga, ale i tak go nie lubimy

Uczeni twierdzą, że stres jest naturalnym mechanizmem motywującym człowieka do działania. Bez stresu naszym przodkom nie chciałoby się uciekać przed tygrysami szablastozębymi, ciężko pracować w polu, by zgromadzić zapasy na zimę, a nam dziś ruszać co rano do pracy, umawiać na spotkania z lekarzem i jeździć do mechanika na przegląd auta. Wszyscy czujemy jednak, że co za dużo to niezdrowo. Współczesny świat zalewa nas wrażeniami i wyzwaniami, wymaga nieustannej gotowości, ciągle stawia w stresujących sytuacjach. Nadmiar stresu daje skutki odwrotne od zamierzonych – stajemy się osowiali, zmęczeni i chorzy. Czasem wolelibyśmy już tego tygrysa niż kolejne spotkanie biznesowe, kolejny projekt, kolejny deadline. Pandemia koronawirusa oczywiście też nie pomaga, a u wielu osób wywołała przedłużający się stan lęku i niepokoju. Długotrwały stres może mieć poważne i zgubne skutki dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.

By lepiej radzić sobie z coraz większym stresem codziennego życia, wynajdujemy coraz bardziej różnorodne sposoby na relaks, naładowanie baterii i wypoczynek. Chodzimy do spa i centrów wellness, uprawiamy jogę, hodujemy egzotyczne rośliny, przygarniamy zwierzęta, które wnoszą do naszego otoczenia ruch i radość. Najstarsza metoda walki ze stresem nie wymaga jednak wykupywania żadnej karty członkowskiej ani skomplikowanych zabiegów. Dostępna jest dla każdego i od zaraz.

Wycieczka najlepszym sposobem na stres i zszargane nerwy

Puszcza Białowieska to prastara knieja, gdzie można poczuć prawdziwy kontakt z naturą. Jest tu wiele dodatkowych atrakcji, a polskie żubry, które można tu obserwować na wolności, przyciągają turystów z całego świata. foxtgl, 123RF.com Najstarszą i być może najlepszą metodą na obniżenie poziomu stresu jest jednak prosta zmiana otoczenia, zajęcie umysłu czymś nowym i ekscytującym. Turyści i podróżnicy wiedzą o tym najlepiej. Na tym właśnie polegają urlopy, wakacje i wyjazdy: gdy chcemy naprawdę odpocząć, nie kładziemy się do łóżka na dwa tygodnie, lecz ruszamy zwiedzać świat w poszukiwaniu nowych wrażeń. Nawet krótka przechadzka z rana lub pod wieczór pozwala przewietrzyć głowę i oderwać myśli od codziennych zmartwień. Co dopiero wyjazd w nowe miejsce, pełne atrakcji wszelkiego rodzaju.

Wycieczka to świetny sposób na stres. Pozwala oderwać się od codziennych zajęć, myśli, sytuacji i widoków, i zamienić je na zupełnie nowe. Są w Polsce miejsca, które szczególnie dobrze koją nerwy i obniżają poziom stresu. Przekonajcie się, gdzie warto się wybrać na weekend czy urlop, by rzeczywiście odpocząć, zrelaksować się i naładować baterie.

Wycieczka nad morze: fale i horyzont w walce ze stresem

Szum fal i prosta linia horyzontu działają kojąco i obniżają stres. Wycieczka nad morze to dobry pomysł dla osób szukających miejsca na relaks i ukojenie nerwów, niezależnie od pory roku. Przemysław Świderski / Polska Press archiwum, zdjęcie ilustracyjne Niewiele jest bardziej kojących dźwięków od szumu fal. Nie muszą to być fale turkusowych wód, omywające białe plaże egzotycznej wyspy. Bałtyk w zupełności wystarczy. Oglądanie i słuchanie morza ma naturalne właściwości uspokajające. Wielka, zasadniczo pusta przestrzeń z widoczną linią horyzontu pozwala umysłowi odpocząć, redukuje stres wywołany nadmierną liczną bodźców.

Siedząc na plaży i patrząc w morze nie musimy przejmować się pracą, projektem, uczelnią, dyplomem, dziewczyną/chłopakiem, spotkaniem, zakupami, kotem, mechanikiem, plamą na spodniach, ciśnieniem, wojną, COVIDem, lawinami w Tatrach, głodem w Afryce. Jesteśmy tylko my, fale i horyzont. Ograniczenie bodźców i skupienie się na prostych wrażeniach – widoku wody i słońca, szumie fal – to dobry sposób na odprężenie się, złapanie oddechu i wyciszenie.

Warto podarować sobie dzień czy dwa relaksu nad morzem niezależnie od pory roku. Po sezonie nad Bałtykiem nadal jest malowniczo, a brak tłumów turystów dodatkowo sprzyja relaksacji. Latem z kolei na wybrzeżu jest więcej imprez i atrakcji, które dostarczą nam rozrywki, gdy już poczujemy się zrelaksowani i nabierzemy ochoty na nowe wrażenia.

Las to Twój przyjaciel. Wycieczka do głuszy pomoże obniżyć stres

Las to najlepszy przyjaciel osoby poszukującej spokoju i relaksu. Las najbardziej różni się od miasta, zapewnia więc szybkie obniżenie stresu.



W Polsce znajduje się wiele rozległych i chronionych obszarów leśnych, np. Puszcza Białowieska. Anatol Chomicz / Polska Press Do morza bywa daleko, a do lasu nadal większość z Polek i Polaków ma względnie blisko. To nie musi być dzika Puszcza Białowieska albo bezludne ostęp Bieszczad. Wystarczy najbliższy las, gdzie będziemy mogli w spokoju nacieszyć się kontaktem z naturą.

Las jest przeciwieństwem miasta, a życie w mieście stresuje nas szczególnie mocno. Dlatego każdy mieszczuch powinien od czasu do czasu wybrać się na wycieczkę do lasu. Stres ustępuje szybko, gdy chodniki zamieniamy na ubite szlaki, bloki i wieżowce na żywe drzewa, a pisk klaksonów na szum liści, klekot gałęzi i ptasie trele. Wycieczka do lasu nie musi być pozbawiona silniejszych wrażeń. Las to nie tylko patrzenie, jak rośnie trwa. Polskie lasy pełne są dodatkowych atrakcji. A to kolejka, wożąca turystów przez najdziksze ostępy, a to zabytkowy drewniany kościółek, cerkiew czy meczet, przycupnięty na polanie, a to malownicza leśniczówka, wieża widokowa, czasem nawet specjalna rampa, pozwalająca odbyć spacer w koronach drzew. Polskie parki narodowe słyną z unikalnych formacji terenu i oczywiście zwierząt, które można obserwować z większej lub mniejszej odległości. Nawet w lasach pod Warszawą można czasem dostrzec wiosną i latem i migrujące stada jeleni.

Ruch to zdrowie. Aktywny wypoczynek redukuje poziom stresu

Nordic walking staje się w Polsce coraz modniejszy. Umożliwia aktywne zwiedzanie bez nadwerężania się.



Na zdjęciu: nauka uprawiania nordic walking w Legnicy, czerwiec 2020. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Aktywność fizyczna sprzyja dobrej formie fizycznej i psychicznej. Nie na darmo mówi się o „wietrzeniu głowy” – świeże powietrze, zwłaszcza w pędzie, pomaga uspokoić nerwy i poukładać myśli.

Aby spędzać aktywnie urlop czy wakacje, wcale nie trzeba kupować drogiego sprzętu, zapisywać się na kursy i brać udziału w profesjonalnych zawodach. Jedną z coraz popularniejszych w Polsce form aktywnej turystyki jest nordic walking, czyli po prostu chodzenie z dodatkową pomocą specjalnych kijów. Odpowiednio uprawiany nordic walking zapewnia dobry trening niemal całego ciała w formie porządnego spaceru po dowolnie wybranej okolicy i trasie. Chodzenie z kijkami można łączyć z wszelkimi innymi planami turystycznymi i pomysłami na wycieczkę. Chcecie obejść okoliczne jezioro, odwiedzić zarośnięty cmentarz, zajrzeć do zabytkowej karczmy czy po prostu przespacerować się malowniczym leśnym szlakiem? Bierzcie kijki i w drogę. Wycieczki rowerowe służą ciału i duszy. To świetny sposób na zwiedzanie okolicy, aktywne spędzanie czasu i umacnianie więzi z bliskimi. dolgachov, 123RF.com Jeśli czujecie, że codzienny stres daje Wam w kość, wybierzcie się na wycieczkę rowerową po okolicy. Jazda na rowerze nie tylko daje dużo frajdy, ale też zwiększa potencjalny zasięg wyprawy – na jednośladzie dotrzemy dalej niż na własnych nogach. Rowerowa wycieczka to świetny sposób na spędzenie rodzinnego weekendu na zwiedzaniu niezwykłych miejsc niedaleko od domu, poznawanie lokalnych atrakcji i wyszukiwanie najpiękniejszych przyrodniczo zakątków własnej małej ojczyzny.

A gdzie Wy najchętniej się wybieracie, by zwalczyć stres, zrelaksować się i wyciszyć? Macie jakieś ulubione miejsca i trasy wycieczek, którymi chcielibyście podzielić się z innymi turystami? Napiszcie w komentarzach.

