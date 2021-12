Zadłużenie Polski to już ponad 1,4 biliona zł. W 2022 będzie jeszcze gorzej

Minister finansów: deficyt zabezpiecza przed recesją

- Myślę, że jeszcze w przyszłym roku powinniśmy dalej utrzymywać ten deficyt, bo dopiero rok temu wyszliśmy z recesji i nie wiemy, czy nie wpadniemy w nią ponownie, nie daj Boże. Powinniśmy być zabezpieczeni - powiedział w programie „Money. To się liczy” Tadeusz Kościński, minister finansów.

Ile wynosi dług publiczny?

Jawny dług publiczny to 1,4 biliona złotych, zaś dług ukryty to ponad trzy razy więcej. Projekt pod nazwą „licznik długu publicznego" prowadzi Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Do długu publicznego wliczane są tylko te zobowiązania, których termin zapłaty już minął.