Zalew kiepskich komedii, ciekawe dramaty i kilka oryginalnych wizji. Polskie kino w 2022 roku Paweł Gzyl

Serwis internetowy Wirtualne Media poinformował, że polskie kina odwiedziło w minionym roku ponad 40 milionów widzów. Ze względu na pandemiczne obostrzenia, które obowiązywały do maja, jest to o jedną trzecią mniej niż przed 2020 rokiem. Pomimo tego kiniarze twierdzą, że to całkiem dobry wynik i rynek powoli powraca do normy. Jakie filmy wyświetlane w minionym roku na dużym ekranie zapamiętamy najbardziej?